Ethem Sarısülük anmasına polis engeli

Ankara'da Gezi Direnişi sırasında polis Ahmet Şahbaz tarafından öldürülen Ethem Sarısülük için, Sarısülük’ün vurulduğu Güvenpark’ta yapılmak istenen anmaya polis müdahale etti.

Yurttaşlar, "Vurulduğu saatte, vurulduğu yerdeyiz" çağrısıyla Sarısülük'ün hayatını kaybettiği Güvenpark'ta toplanmak üzere harekete geçti.

Güvenpark çevresini barikatlarla kapatan polis ekipleri, cadde ve sokaklardan parka yürümek isteyen yurttaşların geçişine izin vermedi. Parka yaklaşmak isteyen kalabalığa biber gazıyla müdahale edilirken, barikatların içerisine yalnızca Sarısülük’ün aile üyelerinin de aralarında bulunduğu sınırlı sayıda kişinin geçişine izin verildi.

SOL PARTİ'YE ABLUKA

Anmaya katılmak üzere SOL Parti Genel Merkezi önünde bir araya gelen partililer, binadan çıkış yaptıkları sırada polis tarafından ablukaya alındı.

Polis, toplanan partililere biber gazı ile müdahale etti. Polisin binanın içine de gaz sıktığı görülürken aralarında Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi üyelerinin de bulunduğu partililer gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Polis müdahalesinin devam etmesi sonucu 10 olan gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Parti binası önündeki abluka gözaltıların ardından sürmeye devam etti.

Yurttaşları abluka altındaki binaya yaklaştırmayan polis, BirGün muhabirinin görüntü almasına engel olmaya çalıştı.

Gözaltına alınanlar bir otobüsle emniyete götürüldü.

Genel merkez binası önündeki polis ekipleri dağılırken çevik kuvvet ekibi de bina önünden ayrıldı.