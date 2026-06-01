Ethem Sarısülük anmasına polis engeli: Ankara'da 24 gözaltı, parti binasına gaz!

Ankara'da Gezi Direnişi sırasında polis Ahmet Şahbaz tarafından öldürülen Ethem Sarısülük için, Sarısülük’ün vurulduğu Güvenpark’ta yapılmak istenen anmaya polis müdahale etti.

Yurttaşlar, "Vurulduğu saatte, vurulduğu yerdeyiz" çağrısıyla Sarısülük'ün hayatını kaybettiği Güvenpark'ta toplanmak üzere harekete geçti.

GÜVENPARK VE YÜKSEL'DE ABLUKA

Anma öncesinde Güvenpark ve çevresini barikatlarla kapatan polis, cadde ve sokaklardan parka yürümek isteyen yurttaşların geçişine izin vermedi. Barikatların içerisine yalnızca Sarısülük ailesi üyelerinin de aralarında bulunduğu sınırlı sayıda kişinin geçişine izin verilirken, alan dışında kalan kitle Yüksel Caddesi’ne yönlendirildi.

Polis ablukasının sürdüğü Yüksel Caddesi'nde kitlenin toplanmasına izin verilmedi ve biber gazlı müdahale gerçekleşti. Burada, aralarında KESK yöneticileri ile Tüm Bel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Türkmen'in de bulunduğu 12 yurttaş gözaltına alındı.

Sarısülük'ün arkadaşı Sevinç Koçak müdahaleye tepki göstererek, "Bugün de her yıl olduğu gibi anmaya çeşitli zorluklar çıkaran emniyet güçleri, aileyi anmada yalnız bırakmak için ellerinden geleni yaptı" diye konuştu.

Anmada konuşan Sarısülük ailesinin avukatı Murat Yılmaz, Gezi Direnişi'nin üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen iktidarın Gezi'ye yönelik tutumunun değişmediğini söyledi.

Yılmaz, "Ethem'i anmak isteyene polis şiddet uyguluyor. Ethem'in ismi 13 yıl önce hafızalara kazandı. Anayasal hak olan bir anmaya tahammülü olmayan bir kolluk kuvvetleri ve siyasi iktidar var. Gezi bu baskılara karşı bir direnişti. İktidar hala bu direnişi hazmedemiyor. Ethem'in katilini aklamak için Cumhuriyet savcıları takla attılar. Mahkemeye peruk ve takma bıyıkla katil polis sokuldu. Katil polisin Ankara'daki yargılamasını Aksaray'a kaçırdılar. Biz otobüslerle oraya da gittik. Mahkeme salonlarını doldurduk. Davanın peşini bırakmadık. ‘Çektim sıktım 3 tane’ diyen insana cezasızlık politikası güdüldü. Onlar için kapanan bu mesele bizler için kapanmadı. Ethem'i unutmadık. Ethem'den korktukları Gezi'den korktukları için saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

SOL PARTİLİLERE MÜDAHALE

Güvenpark'taki anmaya katılmak üzere SOL Parti Genel Merkezi önünde bir araya gelen partililer, binadan çıkış yaptıkları sırada polis tarafından ablukaya alındı.

Polis, toplanan partililere biber gazı ile müdahale etti. Polisin binanın içine de gaz sıktığı görülürken aralarında Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi üyelerinin de bulunduğu partililer gözaltına alındı.

12 SOL PARTİLİ GÖZALTINDA

Polis müdahalesinin devam etmesi sonucu 10 olan gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Parti binası önündeki abluka gözaltıların ardından sürmeye devam etti. Yüksel Caddesi'ndeki gözaltılarla beraber toplam gözaltı sayısı 24'e çıktı.

BİRGÜN MUHABİRİNE ENGELLEME GİRİŞİMİ

Yurttaşları abluka altındaki binaya yaklaştırmayan polis, BirGün muhabirinin görüntü almasına engel olmaya çalıştı.

Gözaltına alınanlar bir otobüsle emniyete götürüldü.

Genel merkez binası önündeki polis ekipleri dağılırken çevik kuvvet ekibi de bina önünden ayrıldı.