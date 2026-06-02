Ethem Sarısülük anmasında gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Ankara’da Gezi Direnişi sırasında polis Ahmet Şahbaz tarafından öldürülen Ethem Sarısülük için Güvenpark’ta yapılmak istenen anmaya yönelik polis müdahalesinde gözaltına alınan 24 kişiden 8'i emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 16 kişi ise Adliye'ye sevk edildi.

Dün (1 Haziran 2026) yapılmak istenen anmada Güvenpark ve Yüksel Caddesi polis ablukasına alınmış, yurttaşların Sarısülük’ün vurulduğu noktaya geçişine izin verilmemişti. Polis, Yüksel Caddesi’nde toplanan kitleye biber gazıyla müdahale etmiş; burada aralarında KESK yöneticileri ile Tüm Bel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Türkmen’in de bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

SOL PARTİ GENEL MERKEZİ ABLUKAYA ALINMIŞTI

Güvenpark’taki anmaya katılmak üzere SOL Parti Genel Merkezi önünde bir araya gelen partililer de binadan çıkış yaptıkları sırada polis ablukasına alınmıştı. Parti binasına kadar giren polis ekipleri biber gazı kullanmış; aralarında MYK ve PM üyelerinin de bulunduğu 12 SOL Partili gözaltına alınmıştı.

Buradaki işlemleri sona eren 16 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından gözaltına alınan 24 kişinin tamamı serbest bırakılmış oldu.