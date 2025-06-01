Ethem Sarısülük, polisin barikatlı engel girişiminin aşılması sonrası anıldı

Ankara'da Gezi Direnişi sırasında polis Ahmet Şahbaz tarafından öldürülen Ethem Sarısülük için, Sarısülük’ün vefat ettiği Güvenpark’ta yapılmak istenen anma etkinliğinde polis barikat kurdu. Bu nedenle anma yapmak isteyenler ile kolluk kuvvetleri arasında kısa süreli arbede yaşanırken, katılımcılar barikatı yıkarak geçti.

Daha sonra Ethem Sarısülük'ün ailesi ile CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Milletvekili Aliye Timisi Ersever ve pek çok kişi Güvenpark'ta Sarısülük'ü andı.

Sarısülük'ün öldürüldüğü yere karanfil bırakan yurttaşlar, "Faşizme karşı omuz omuza", "Onlara sözümüz devrim olacak" ve "İsyan, devrim, özgürlük" sloganları attı.

Anmanın ardından dağılan gruba iki kişi bozkurt işareti yapıp küfür edince, katılımcılar provokasyon yapmak isteyen kişilere fiziki müdahalede bulundu.