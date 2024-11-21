Ethereum nedir? Ethereum'daki yükseliş neden Bitcoin'in gerisinde kaldı? ETH fiyat analizi (21 Kasım 2024)

Kripto dünyasında Bitcoin'in ardından en büyük ikinci yere sahip olan Ethereum hakkında merak edilen tüm detaylara bakalım. (Yatırım tavsiyesi içermemektedir, yatırımcılar kendi kararlarını kendileri almalıdır)

ETHEREUM NEDİR?

Ethereum, merkezi olmayan bir platform olup akıllı sözleşmelerin ve merkeziyetsiz uygulamaların (dApps) geliştirilmesini sağlar. 2015 yılında Vitalik Buterin ve ekibi tarafından geliştirilmiştir. Ethereum, blok zincir teknolojisini yalnızca finansal işlemlerle sınırlamayıp çok daha geniş bir yelpazeye yaymıştır. Ethereum'un yerel kripto para birimi olan Ether (ETH), platformdaki işlemler için bir ödeme yöntemi olarak kullanılır.

ETHEREUM NASIL ALINIR?

Ethereum, Binance, Coinbase, Kraken gibi popüler kripto para borsalarından alınabilir. Kullanıcılar, bir cüzdan oluşturarak ETH alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilir.

ETHEREUM 2.0 NEDİR?

Ethereum 2.0, mevcut Ethereum ağına yapılan bir güncellemedir. Proof of Work (PoW) yerine Proof of Stake (PoS) mekanizmasına geçiş yapılarak daha çevreci, hızlı ve ölçeklenebilir bir yapı sunar.

ETHEREUM MADENCİLİĞİ DEVAM EDİYOR MU?

Ethereum 2.0 ile birlikte madencilik büyük ölçüde sona ermiştir. Yerine, staking yöntemiyle ETH kazanma sistemi geçmiştir.

ETHEREUM VE NFT'LER ARASINDAKİ BAĞLANTI NEDİR?

NFT'ler genellikle Ethereum blok zincirinde oluşturulur ve ETH ile satın alınabilir. Ethereum, NFT piyasasının temel taşlarından biridir.

ETHEREUM’UN AVANTAJLARI NELERDİR?

Merkeziyetsiz yapıAkıllı sözleşmelerin kullanım kolaylığıGeniş geliştirici ağıGüvenli ve şeffaf bir ekosistem

ETHEREUM’UN DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

Yüksek işlem ücretleri (gas fees)Zaman zaman yaşanan ölçeklenebilirlik sorunlarıRekabetin artması (Solana, Cardano gibi alternatifler)

ETHEREUM STAKİNG NEDİR?

Kullanıcıların belirli miktarda ETH kilitleyerek ağın güvenliğine katkıda bulunması karşılığında ödül kazanma işlemidir.

ETHEREUM NEDEN BİTCOİN'DEN FARKLIDIR?

Bitcoin dijital bir altın olarak görülürken, Ethereum bir ekosistemdir. Ethereum'un temel amacı finansal işlemlerden çok, merkeziyetsiz uygulamalar için bir platform sunmaktır.

ETHEREUM GELECEĞİ NASIL GÖRÜLÜYOR?

Ethereum 2.0’ın tamamlanmasıyla birlikte, platformun daha geniş bir kitle tarafından benimsenmesi beklenmektedir. Akıllı sözleşmelerin popülerleşmesi ve DeFi'nin büyümesi, Ethereum’un gelecekteki önemini artıracaktır.

Ethereum Fiyat Analizi

Son Fiyat Hareketleri: Ethereum, 2024 yılında dalgalı bir seyir izlemektedir. Son haftalarda ETH fiyatı, Bitcoin karşısında düşük performans göstermiştir. Bunun temel nedenlerinden biri, yatırımcıların Bitcoin'e yönelmesidir.

Ethereum’un Fiyatının Düşük Kalmasının Nedenleri:

Bitcoin Dominansı: Kripto piyasasında Bitcoin'in payı arttıkça, altcoinler görece daha az talep görmektedir.

Rekabet: Solana ve Cardano gibi ağlar, Ethereum'un pazar payını tehdit etmektedir.

Gas Ücretleri: Yüksek işlem ücretleri, kullanıcıların alternatif platformlara yönelmesine neden olmuştur.

Güncellemelerin Belirsizliği: Ethereum 2.0 geçiş süreci bazı yatırımcılar için belirsizlik yaratmıştır.

ETH ULUSLARARASI FİYAT ANALİZLERİ

CoinDesk: Ethereum'un uzun vadede büyük bir potansiyele sahip olduğunu, ancak kısa vadede volatil hareketlerin devam edebileceğini belirtmiştir.

Bloomberg: Ethereum’un DeFi ve NFT ekosistemindeki liderliğini koruyacağını, ancak Bitcoin karşısında daha fazla piyasa adaptasyonu gerektiğini vurgulamıştır.

ETH Gelecek Tahminleri:

Ethereum'un fiyatının 2025 yılına kadar yeniden 5.000 $ seviyelerine ulaşması öngörülmektedir.Ethereum 2.0'ın benimsenme oranına bağlı olarak, ETH'nin piyasa değeri büyük ölçüde artabilir.

ETH/BTC PARİTESİ – 21 KASIM 2024 GÜNCEL ANALİZİ

Ethereum'un Bitcoin karşısındaki performansını gösteren ETH/BTC paritesi, kripto para piyasasında önemli bir göstergedir. 21 Kasım 2024 itibarıyla, TradingView verilerine göre parite 0,03527 BTC seviyelerinde işlem görmektedir.

ETH TEKNİK ANALİZ:

Hareketli Ortalamalar (MA): Kısa vadeli hareketli ortalamalar, özellikle 5 ve 10 günlük MA'lar, yatay seyretmekte olup, piyasanın kararsız olduğunu göstermektedir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI): RSI değeri 50 civarında seyrederek, ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olmadığını ve piyasanın nötr bir durumda olduğunu işaret etmektedir.

MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama): MACD çizgisi ve sinyal çizgisi arasındaki farkın azalması, momentumun zayıfladığını ve belirgin bir trendin oluşmadığını göstermektedir.

ETH DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ:

Destek Seviyeleri:

0,03500 BTC: Kısa vadede önemli bir destek noktası olarak izlenmelidir.0,03450 BTC: Daha önce test edilmiş ve alıcıların devreye girdiği seviye.

Direnç Seviyeleri:

0,03600 BTC: Yukarı yönlü hareketlerde aşılması gereken kritik bir direnç olarak öne çıkmaktadır.0,03700 BTC: Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması, Ethereum'un Bitcoin karşısında güçlenmesini sağlayabilir.