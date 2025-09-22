Eti Bakır'ın projesi Bakanlık masasında: Boyabat susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya

HABER MERKEZİ

Kamudan aldığı ihalelerle zenginleşen Mehmet Cengiz’in şirketi Eti Bakır, gözünü Sinop Boyabat’a dikti. Şirketin ormanlık alanda 51 bin ağacı keserek hayata geçirmek istediği bakır madeni projesi için İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplandı. Toplantı sonucunda, proje tanıtım dosyasında ilgili kurum görüşlerinin eksik olması sebebiyle şirkete 90 gün ek süre verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda gerçekleşen İDK toplantısından çıkacak karar ile, 196 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alanda planlanan projenin önü açılacak.

Projenin hayata geçmesiyle bölgede doğa katliamı yaşanacak. Projenin işletme faaliyet sahasında yaklaşık 225 bin ağaç bulunuyor. Maden ocağı, bölgedeki 30 bin dekarlık çeltik alanını doğrudan etkileyecek. Projenin çeltik tarımı için kritik öneme sahip su kaynaklarını kirletmesi, hatta tamamen kurutması öngörülüyor. Özellikle Kovaçayır Barajı’nın madene su sağlamak için boşaltılması durumunda, Boyabat susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Boyabat Çevre Platformu, Ankara’da gerçekleşen toplantı sürerken, Bakanlığın önünde eylem düzenlendi. Yapılan basın açıklamasında, “Bizler madenciliğe karşı değiliz. Bizler su havzalarında, tarım alanlarında, meralarda, zeytin bahçelerinde, sulak alanlarda, kıyı alanlarıyla koruma alanlarında yapılan madenciliğe karşıyız” denildi.

DOĞA OLMADAN YAŞAM OLMAZ

Doğayı sermayeye kurban etmeyeceklerini belirten yaşam savunucuları, açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Doğa olmadan yaşam olmaz. Bugünü değil, geleceği savunuyoruz. Bu nedenle çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecinin sonlandırılmasını talep ediyoruz.”

Eylemde konuşan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de, “Bu çevre katliamına müsaade etmeyeceğiz. Birileri 12 buçuk milyar para kazansın diye Sinop halkının geleceğini karartacak projeler içinde olmayacağız. ÇED tanıtım toplantısının olmadığını, birilerinin rant projesine destek olacak bugünkü toplantının da doğru olmadığını ve hükümsüz olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.