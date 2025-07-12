Eti Bakır projesine karşı itiraz büyüyor: Raporda ne doğa var ne insan

HABER MERKEZİ

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş.’nin, Eskişehir Tepebaşı Atalan ve Mihalgazi Alpagut mahallelerinin sınırları içinde hayata geçirmeye çalıştığı Alpagut-Atalan Altın Gümüş Madeni projesine karşı mücadele sürüyor.

Projenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında 4 Temmuz’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda yapılan 2. inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) toplantısına, Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu Teknik Komisyonu da katıldı.

Açıklamayı Avukat Mert Yedek’in sunumunun ardından Su ve Çevre Komisyonu Başkanı Uygar Kurtcu yaptı. İlk İDK toplantısında durdurulan sürecin kısa süre içinde yeniden başlatıldığını hatırlatan Kurtcu, “İlgili ÇED firması 1,5 ay gibi kısa bir sürede dosyayı revize ettiğini belirtmiş ve 2. İDK süreci başlamıştı” dedi.

Şirketin sunduğu yeni dosyanın önceki başvuruyla ciddi farklılıklar içerdiğini vurgulanan açıklamada, “Toplantıda ne ÇED firması ne de projenin sahibi firma söz almamış ve soru yanıtlamamıştır. HKT tutanakları gerçeğe aykırı hazırlanarak beyanlar doğru girilmemiştir. Eskişehir Çevre Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik’in suç duyurusunda da bulunduğumuz eylemleri tutanakların hiçbir yerinde yer almamaktadır” denildi.

Projenin doğrudan etkileyeceği Tepebaşı Belediyesi’nin İDK sürecine dahil edilmediğini belirten Kurtcu, “Projenin etki alanının büyük bir kısmını oluşturan belediyenin katılımcılığının kamu yararı ilkesinin gereği olduğuna dair usuli itirazlarımız dikkate alınmamıştır. Raporda, Çanakkale verileri yer almaktadır ve birçok çelişkili ifade bulunmaktadır. 3290 sayfa olarak hazırlanmış olan bu raporda hiçbir ‘etki’ değerlendirmesi yoktur” şeklinde konuştu.

RAPORDA İNSAN YOK

İlk dosyada saniyede 295 litre olarak verilen su ihtiyacının, yeni dosyada saniyede 22 litreye düşürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Firma maden projesi için gerekli devasa su ihtiyacını adeta gizlemiş ve bakanlık bu durumun tespitine rağmen itirazlarımızı dikkate almamış, firmadan yana tutumunu sürdürmüştür. Halen MTA diri fay haritasında yer alan fayın aslında fay olmadığını iddia etmiştir. Teknik çalışmalarla ilgili hiçbir veri sunmayıp sadece gözlemsel yorumlarla bahse konu fayı silmiştir."

Ayrıca proje sahasında bulunan Tekeciler Mahallesi’ndeki Bal Ormanı’na da raporda yer verilmediğini ifade eden Kurtcu, "İzole alanlarda izin alınmadan hiçbir yapı ve tesise müsaade edilmez. Ancak raporda bu konuda izin alınmamıştır. ÇED raporu kabul edilemez. 3290 sayfalı revize edildiği iddia edilen raporda bölgenin mevcut sağlık verileri ve eğer maden işletmesi açılırsa oluşacak halk sağlığı riskleri hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Doğrusu raporda maalesef insan yoktur!"



https://www.birgun.net/haber/eti-madenin-projesine-karsi-itiraz-buyuyor-raporda-ne-doga-var-ne-insan-637934" />

BAKANLIK ŞİRKETTEN YANA

Tüm bu itirazlara rağmen Bakanlığın projeye olumlu görüş bildirdiğini belirten Kurtcu, sürecin bağımsız yürütülmediğine dikkat çekti:

"Bakanlık sürecin başladığı ilk günden itibaren tarafsız bir şekilde yürütmesi gereken süreci, başta hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz fakat valilik tarafından soruşturma izni verilmeyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik olmak üzere tüm gücüyle ve kararlarıyla açık bir şekilde firma lehine yürütmüştür."

Teknik ve bilimsel eksikliklerle dolu olan projenin faaliyete geçmemesi için Eskişehir halkıyla birlikte mücadelenin sürdürüleceğini vurgulayan Kurtcu, açıklamayı "Doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmaya, tüm yasal süreçlerde ve etkinliklerde Eskişehir halkı ile bir arada mücadele vermeye devam edeceğimizi buradan duyuruyoruz" ifadeleriyle sonlandırdı.