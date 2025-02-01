Eti Maden'e bağlı Emet Bor'da asit patlaması: 2 işçi yaralandı

Kütahya'da Emet Bor işletmesi'ne ait tesislerde meydana gelen asit patlamasında 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yakında hizmete girecek olan Eti Maden'e bağlı Emet Bor işletmesi sülfürik asit fabrikasında son denetim ve testler yapıldığı esnada meydana gelen patlama ve sonrasındaki asit sızıntısından 1 şef ve 1 işçi yaralandı.

Yaralılardan biri Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, aside bağlı yanıklar sebebiyle diğer yaralı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.