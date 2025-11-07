ETİ Maden’den maaş iddiası

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümraniye’deki Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in başsavcı görevi yaparken Lüksemburg’daki ETİ Maden’e yönetim kurulu üyesi olarak atandığını ve buradan maaş aldığını iddia etti.

Hakimler ve Savcılar Kanunu uyarınca "Savcıların resmi ya da özel başka hiçbir görev alamayacaklarını ve gelir getirici faaliyette bulunamayacaklarını" hatırlatan Özel, Akın Gürlek’in "Resmi ya da özel savcılık dışında bir görev aldın mı, bir yerden gelir elde ettin mi?" sorusuna yanıt vermediğini belirterek iddialarını kamuoyuna açıkladı.

Özel, "Başsavcılık oldukça iyi maaş alınan bir yer. (…) Ama bir bakıyorsunuz 2 Ekim 2024’te bu göreve atanıyor, ardından 29 Kasım 2024’te Eti Maden Şirketi’nin Lüksemburg’daki Eti Maden Anonim Şirketi’ne Akın Gürlek Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanıyor. Kendi beyanına göre dil bilmez. Yabancı dil bildiğinin belgesi yok. Şirketin kararları Fransızca yazılıyor. Ne Fransızca biliyor, ne yeterli İngilizce biliyor" ifadelerini kullandı.

Gürlek’in hesap vermesi gerektiğini kaydeden Özel, "29 Kasım 2024’te atanıyor, dokuz ay boyunca Ekrem Başkan’ı tutukladığı günün de içinde olduğu dokuz ay boyunca buralardan maaşları alıyor. Ne zaman ki 2 Ağustos günü çıkıp ‘Hollanda, Lüksemburg taraflarında neler olduğunu biliyorum’ dedim ya, apar topar 6 Ağustos 2025 günü Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılıyor. Eti Maden’in Lüksemburg’daki şirketinden buna maaş bağlandığını biliyor musunuz? Biliyorsanız nasıl görevde tutuyorsunuz? Bilmiyorsanız şimdi bundan sonra ne yapacaksınız?" sorularını yöneltti.

İSTİFA EDECEK MİSİN?

Akın Gürlek’e de seslenen Özel, "Lüksemburg’dan yüklü, Euro bazında, bilmediğin dilde kararlar alan bir şirket üzerinden gelir elde ettin. Yarın sabah (dün) istifanı verecek misin, vermeyecek misin? 168 bin lira maaşla, Boğaz’da yalıyla, lüks makam araçlarıyla, dünya kadar harcamayla yok, bunlarla bu iş yapılmaz.

Bana verilen bu görev, Ekrem İmamoğlu‘nu tasfiye, diplomasını iptal, CHP’ye ve belediye başkanlarına haysiyet suikastı bu maaşa yapılmaz mı diyorsun?’ Ey Erdoğan sen de ‘Bu çocuk bu kadar ağır işi, bu kadar haksızlığı bu maaşa yapmaz. Eti Maden’den Euro bazında maaş bağlayalım’ mı diyorsun? Böyleyse bu haysiyet cellatlığının karşılığı bu devletin şirketinden dışarıda gizli ikinci maaşsa ikinize de yazıklar olsun" diye konuştu.

JET SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel’in konuşmasının hemen sonrasında açıklama yaparak CHP lideri hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Başlatılan soruşturma sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik de "Erdoğan’ın kırmızı çizgileri" olduğunu, Özel’den siyasi ve hukuki olarak hesap soracaklarını kaydettiler.

‘YARGI ÇETESİ’ YANITI

Özel ise açılan soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada "Akın Gürlek, kanuna aykırı olarak, yurt dışındaki kamu şirketinde yönetim kurulu üyeliği yapıp, 9 ay boyunca maaş almıştır. Bu skandala karşı hukuk devletinde yapılması gereken, derhal soruşturma açmak bu suçu işleyen kişiyi görevden almaktır. Ama hala; ailelerle, babalarla, evlatlarla uğraşan Çağlayan’daki çete hesap vermek yerine bize soruşturma açıyor. Elinizden geleni ardınıza koymayın!" dedi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan’a seslenerek, "Millet sizden, devlete ve millete düşmanlık eden Çağlayan’daki bu çeteye karşı gerekeni yapmanızı bekliyor. Hayvanlara hakaret olmasın diye bir daha söylemiyorum: Çerinize çöpünüze sahip çıkın. Bunlardan size de ülkeye de fayda gelmez!" ifadelerini kullandı.

∗∗∗

ÖZEL’E TAZMİNAT DAVASI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tazminat davası açtı. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada Erdoğan 500 bin TL talep etti. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye’de düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur" ifadelerini kullandı.