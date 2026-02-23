Etik dışı ilişki iddiası: AKP’li başkanın 192 sayfalık mesajlaşmaları mahkemeye sunuldu

AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile belediyenin özel kalem müdürü E.S. arasındaki ilişki iddiaları gündemdeki yerini korurken, mahkemeye ilişkiyle ilgili 192 sayfalık yazışma sunuldu.

Türkiye söz konusu ilişki iddiasını E.S'’nin kızı, 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi C.S.’nin Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) toplantısında kürsüye çıkarak yaptığı konuşmada duymuştu. Saçar, annesinin telefonunda belediye başkanıyla yapılan özel yazışmaları gördüğünü söylemişti.

İLİŞKİYİ İNKAR ETTİ

Işıksu kendisine şantaj yapıldığını ve para istendiğini söyleyerek kendisini savunurken, C.S’nin Işıksu ve annesinin etik dışı ilişkisini TBMM Dilekçe Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ile CİMER’e de ilettiği öğrenildi.

Işıksu'nun olayı reddetmesinin ardından şimdi de E.S.'nin eşi tarafından açılan boşanma davası dilekçesine yazışmalar sunuldu.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, E.S. ile eşinin boşanma dosyasına giren 192 sayfalık yazışmalarda “samimi mesajlar”, “gece buluşmaları” ve “teşkilat çalışmaları öncesi yapılan romantik ifadeler” yer aldı.