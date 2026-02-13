Etik dışı ilişki iddiası gündem olmuştu: AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu disipline sevk edildi

AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hakkındaki iddiaların ardından ihraç istemiyle disiplin sürecine sevk edildi.

Sakarya Adapazarı'nda belediyenin özel kalem müdürü E.S. ile etik dışı ilişkisi olduğu öne sürülen AKP'li belediye başkanı Mutlu Işıksu'nun kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği belirtildi.

TOPLANTIDA ORTAYA ÇIKTI

Skandal, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca'nın Sakarya'da katıldığı resmi bir toplantıda ortaya çıktı. Toplantı sırasında kürsüye çıkan 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi C.S., belediyede Özel Kalem Müdürü olarak çalışan annesi ve Belediye Başkanı Işıksu arasındaki etik dışı ilişkiler ağını ve bu süreçte yaşanan usulsüzlükleri dile getirdi.

C.S., iddiaları nedeniyle Başkan tarafından tehdit edildiğini ve susturulmaya çalışıldığını öne sürerek "Önce para teklif ettiler, kabul etmeyince tehdit edildim ve şantajla suçlandım" dedi.

TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU VE CİMER’E DİLEKÇE

Daha önce CİMER ve TBMM Dilekçe Komisyonu’na dilekçe verdiği öğrenilen C.S., CİMER’e sunduğu dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti:

"Annem ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu arasındaki yazışmalar elimdedir. Bu yazışmalar müstehcen içeriklerin yanı sıra belediyenin içişleri ile ilgili konuları da barındırmaktadır. Bu süreçte teyzem de belediyede işe alınmıştır. Hakkımda 'şizofren' olduğuma dair asılsız iddialar yayılmış ve Başkan tarafından şantaj iddiasıyla dava açılmıştır."

İDDİALARI REDDETTİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Işıksu, yazışmaların sahte olduğunu iddia etti.

AKP'li belediye başkanı, kendisinden 40 milyon lira istendiğini, aksi halde siyasi hayatının bitirilmekle tehdit edildiğini öne sürdü.

WhatsApp yazışmalarını paylaşan Işıksu, kendisini avukat olarak tanıtan bir şahsın, elinde Başkan Işıksu ve bir belediye personelinin sahte yazışmalarının olduğu iddia edilen konuşma dökümleriyle makamına geldiğini söyledi. Belgeleri yaymamak için kendisinden para istendiğini iddia eden Işıksu, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Kamuoyunda tartışmalara yol açan olayın ardından, AKP'nin Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği belirtildi.