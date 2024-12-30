Etil alkol ve metanol üretimi ve ticaretine ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik tebliği ile yeni düzenlemeler belirlendi.

Yönetmelik çerçevesinde yapılan değişikliklerle, 2025 yılı için izin belgesi bedelleri ve hizmet bedelleri belli oldu. Yeni düzenlemeye göre, tesis kurma uygunluk belgesi bedeli her bin litre proje kapasitesi için 386,79 TL, üretim ve faaliyet uygunluk belgesi bedeli 322 bin 247 TL, dağıtım uygunluk belgesi bedeli ise yine 322 bin 247 TL olarak belirlendi.

Ayrıca, dağıtım uygunluk belgesi yenileme bedeli 38 bin 635 TL olarak tespit edildi. Hizmet bedellerinde de artışa gidildi. 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar için her bin litre başına 792,53 TL, 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller için 322,33 TL, yakıt biyoetanolü içinse 135,16 TL hizmet bedeli ödenecek.