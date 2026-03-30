Etimesgut Belediyesi'nin 4 çalışanı "zimmet" suçundan gözaltına alındı
Ankara Etimesgut Belediyesi’ne yönelik "zimmet" soruşturması kapsamında aralarında belediye iştirak şirketi yöneticilerinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alınan 4 kişi hakkında 6 ay önce suç duyurusu talimatı verdiği öğrenildi. Operasyona ilişkin açıklama yapan Beşikçioğlu, "Belediyemiz tarafından daha önce başlatılan soruşturma neticesinden adı geçen memurlarımızdan S.K. daha önce belediyemiz tarafından görevden uzaklaştırılmış olup, 11.09.2025 tarihinde belediyemiz ve şirketlerimiz tarafından müşteki sıfatıyla şikayet edilmiştir" dedi.
Sabah saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin evlerinde ve işyerlerinde arama yapıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruştumaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında yapılan 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimleri sırasında, Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş’nin hesap bilgilerinde tespit edilen usulsüzlükler yönünden düzenlenen raporlar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından zimmet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında;
Sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K ve Etimkent A.Ş kasa sorumlu personeli H.B. isimli şüpheliler hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararları ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden 30.03.2026 tarihinde şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapılmış, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmekte olup soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
BEŞİKÇİOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, açıklama yaptı. Beşikçioğlu şunları kaydetti:
"Daha önce belediyemiz tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında belediyemiz sosyal yardım işleri müdürlüğünde ve sermayesinin tamamı belediyemize ait olan Etimkent A.Ş.'de görevli bazı çalışanlarımızla gözaltı ve arama kararı alındığı açıklanmıştır. Konu daha önce Belediyemiz Teftiş Müdürlüğü Müfettişleri tarafından tespit edilerek savcılığa yapılan suç duyurusu ile ilgili olup, Belediyemize herhangi bir şekilde 'operasyon' yapıldığı şeklinde algılanacak siyasi bir durum söz konusu değildir.
Belediyemiz tarafından daha önce başlatılan soruşturma neticesinde adı geçen memurlardan birisi daha önce Belediyemiz tarafından görevden uzaklaştırılmış olup, söz konusu personel S.K. 11 Eylül 2025 tarihinde Belediyemiz ve Şirketimiz tarafından müşteki sıfatıyla Savcılığımıza şikayet edilmiştir. Sürmekte olan adli işlemler Belediyemiz tarafından da yakından takip edilmektedir. Süreç içerisinde ayrıntılı açıklamalar Belediyemiz tarafından kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılacaktır."
CHP ANKARA İL BAŞKANI: BU BİLDİĞİMİZ BİR SORUŞTURMAYDI
Yeniçağ'a konuşan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, soruşturmanın belediyenin suç duyurusu ile açıldığını düşündüklerini belirtti. Erkol şunları ifade etti:
"Bu bildiğimiz bir soruşturmaydı. Daha önce belediyede zimmetine para geçiren bir personelin tespit edilmesiyle başlayan bir süreç. Bu konuyla ilgili belediyemizin de bir suç duyurusu vardı. Büyük ihtimalle, onunla ilgili bir operasyon olduğunu düşünüyoruz."
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ
Etimesgut Belediyesi'nden yapılan ilk açıklamada şunlar denildi:
Erdal Beşikçioğlu, eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'ın bir televizyon programında belediyede yolsuzluk yapıldığına yönelik iddialarına 26 Şubat'ta yanıt vermişti.
Beşikçioğlu, "Etimesgut Belediyesi hakkında bir televizyon yayınında ortaya atılan ve gerçeği yansıtmayan iddialara ilişkin olarak Belediyemiz tarafından gerekli hukuki işlemler başlatılmış olup sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Belediyemiz, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yerine getirmeye devam edecektir" demişti.