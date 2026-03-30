Etimesgut Belediyesi'nin 4 çalışanı "zimmet" suçundan gözaltına alındı

Ankara Etimesgut Belediyesi'ne, belediyenin şikayeti üzerine başlatılan zimmet" soruşturması kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin evlerinde ve işyerlerinde arama yapıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruştumaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında yapılan 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimleri sırasında, Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş’nin hesap bilgilerinde tespit edilen usulsüzlükler yönünden düzenlenen raporlar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından zimmet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında;

Sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K ve Etimkent A.Ş kasa sorumlu personeli H.B. isimli şüpheliler hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararları ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden 30.03.2026 tarihinde şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapılmış, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmekte olup soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BEŞİKÇİOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, açıklama yaptı. Beşikçioğlu şunları kaydetti:

"Daha önce belediyemiz tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında belediyemiz sosyal yardım işleri müdürlüğünde ve sermayesinin tamamı belediyemize ait olan Etimkent A.Ş.'de görevli bazı çalışanlarımızla gözaltı ve arama kararı alındığı açıklanmıştır. Konu daha önce Belediyemiz Teftiş Müdürlüğü Müfettişleri tarafından tespit edilerek savcılığa yapılan suç duyurusu ile ilgili olup, Belediyemize herhangi bir şekilde 'operasyon' yapıldığı şeklinde algılanacak siyasi bir durum söz konusu değildir. Belediyemiz tarafından daha önce başlatılan soruşturma neticesinde adı geçen memurlardan birisi daha önce Belediyemiz tarafından görevden uzaklaştırılmış olup, söz konusu personel S.K. 11 Eylül 2025 tarihinde Belediyemiz ve Şirketimiz tarafından müşteki sıfatıyla Savcılığımıza şikayet edilmiştir. Sürmekte olan adli işlemler Belediyemiz tarafından da yakından takip edilmektedir. Süreç içerisinde ayrıntılı açıklamalar Belediyemiz tarafından kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılacaktır."

CHP ANKARA İL BAŞKANI: BU BİLDİĞİMİZ BİR SORUŞTURMAYDI

Yeniçağ'a konuşan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, soruşturmanın belediyenin suç duyurusu ile açıldığını düşündüklerini belirtti. Erkol şunları ifade etti:

"Bu bildiğimiz bir soruşturmaydı. Daha önce belediyede zimmetine para geçiren bir personelin tespit edilmesiyle başlayan bir süreç. Bu konuyla ilgili belediyemizin de bir suç duyurusu vardı. Büyük ihtimalle, onunla ilgili bir operasyon olduğunu düşünüyoruz."

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Etimesgut Belediyesi'nden yapılan ilk açıklamada şunlar denildi:

