Etimesgut Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi mezunları: "Bu açıkça eğitim hakkına saldırıdır"

Etimesgut Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi (Eski TOKİ Anadolu Lisesi) mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) proje okul kapsamında öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirimesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada 9 öğretmenin görev yerlerinin değiştirildiğine dikkat çekerek "Öğretmenlerimize sahip çıkıyor, onları sürgün ettirmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Eğitimin niteliği, ancak liyakatli ve deneyimli eğitimcilerle korunabilir. Bizler haklıyız ve bu haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" denildi.

Mezunlar tarafından yapılan açıklamada okulun açıldığı günden bu yana %3’lük başarı diliminin altına hiç düşmediği vurgulanarak "Bu başarı, okulumuzun emekçi ve aydın öğretmen kadrosunun özverili çalışmaları sayesinde mümkün olmuştur. Öğretmenlerimiz olmadan bu başarıların sürdürülebilmesi olası değildir" ifadeleri kullanıldı.

"NİTELİKLİ, LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM HAKKIMIZI DA HEDEF ALIYOR"

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bugün burada, Toki Anadolu Lisesi/ ŞOYAL mezunları olarak, okulumuzun yıllardır başarılarına başarı katmasında büyük pay sahibi olan, özverili ve liyakatli 9 kıymetli öğretmenimizin hiçbir somut ve makul gerekçeye dayanmadan görevlerinden alınmasına karşı durmak, bu haksızlığa sessiz kalmadığımızı ve kalmayacağımızı güçlü bir şekilde ifade etmek için toplanmış bulunuyoruz.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde birçok lisede, 'norm fazlası' oldukları gerekçesiyle çok sayıda öğretmenimiz kadro dışı bırakıldı. Ülke çapında norm fazlası olarak gösterilen öğretmen sayısının 20 bini aştığı ifade edilmektedir. Ancak bizler, bu uygulamanın ardında yatan gerçek niyetin farklı olduğunu çok iyi biliyoruz. Sürgünlere gerekçe olarak gösterilen "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme" yönetmeliği, yalnızca bu süreci meşrulaştırmak için kullanılan bir kılıftır.

Asıl amaç; köklü geçmişe, güçlü bir akademik kadroya ve yüksek başarı oranlarına sahip okullarımızda görev yapan deneyimli ve aydın öğretmenlerimizi görevlerinden uzaklaştırarak, yerlerine liyakatsiz atamalarla belirlenmiş, yeterliliği tartışmalı kişilerin getirilmesinin önünü açmaktır. Bu uygulama, yalnızca öğretmenlerimizi değil, nitelikli, laik ve bilimsel eğitim hakkımızı da hedef almaktadır.

"BASKILARA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Okulumuz açıldığı yıldan bu yana, %3’lük başarı diliminin altına hiç düşmemiştir. Her yıl Türkiye’nin en prestijli üniversitelerine öğrenciler yerleştirerek Ankara kuzey bölgesinin en başarılı Anadolu lisesi konumuna ulaşmıştır. Bu başarı, okulumuzun emekçi ve aydın öğretmen kadrosunun özverili çalışmaları sayesinde mümkün olmuştur. Öğretmenlerimiz olmadan bu başarıların sürdürülebilmesi olası değildir.

Bugün okulumuza yıllarını vermiş, yalnızca akademik anlamda değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal gelişim açısından da öğrencilerimizin hayatına dokunmuş farklı zümrelerden toplam 9 değerli öğretmenimiz, haksız bir şekilde norm fazlası ilan edilerek adeta cezalandırılmakta ve sürgün edilmektedir. Bu açıkça eğitim hakkına saldırıdır.

Bizler bu sürecin karşısında susmayacağız. Okullarımızı, öğretmenlerimizi ve nitelikli eğitimi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkenin geleceği olan çocukların laik, bilimsel, çağdaş eğitimle yetişebilmesi için, bu baskılara karşı birlikte duracak ve mücadele edeceğiz.

Öğretmenlerimize sahip çıkıyor, onları sürgün ettirmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Eğitimin niteliği, ancak liyakatli ve deneyimli eğitimcilerle korunabilir. Bizler haklıyız ve bu haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."