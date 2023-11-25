Etimesgut’ta aşırı hız yapan 125 araç sürücüsüne ceza yağdı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, aşırı hız yaptıklarını tespit ettiği 125 araç sürücüne toplamda 288 bin 569 Türk lirası ceza yazdı.

Edinilen bilgilere göre, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince ilçe genelinde kazaların yoğun olduğu Ayaş Yolu, Ahi Mesut Bulvarı, İstasyon Caddesi, 1

TBMM Caddesi ve Türk Kızılay Caddesi üzerinde hız denetimleri yaptı.

18 ile 19 Kasım tarihleri arasında uygulanan denetimlerde 125 araç sürücüsüne toplamda 288 bin 569 Türk lirası ceza yazıldı. Bunun yanı sıra 7 bin 316 araç denetimden geçerken, makas atan 26 araca ve abartı egzoz sesi ile çevreyi rahatsız eden 49 araca ceza uygulandı. Öte yandan drift atarak trafiği tehlikeye düşüren 2 araca da ceza yazıldı.

Denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 158 sürücüye 988 bin 396 Türk lirası ceza yazıldı. Ayrıca, diğer trafik ihlalleri de dahil olmak üzere 367 araç trafikten men edilirken, 234 araç da otoparka çekildi.