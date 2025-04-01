Etiyopya'da 1 milyon kişiye kolera aşısı uygulanacak

Etiyopya hükümeti, ülkenin güneybatısında hızla yayılan kolera salgınına karşı bir aşılama kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında, Gambella bölgesi ve mülteci kamplarında yaklaşık 1 milyon kişiye aşı uygulanması hedefleniyor.

Etiyopya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aşılama çalışmaları gelecek hafta boyunca Gambella bölgesindeki tüm ilçelerde ve mülteci kamplarında yapılacak.

Sağlık Bakanı Mekdes Daba, yaptığı açıklamada, aşılama çalışmalarının yanı sıra çevresel ve kişisel hijyenin sağlanmasının da kolera salgınını önlemede hayati önem taşıdığını belirtti.

Öte yandan, uluslararası sağlık kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Güney Sudan ve Etiyopya sınırında insani bir krizin hızla derinleştiği uyarısında bulundu.

MSF, artan şiddet olayları, zorla yerinden edilmeler ve geniş çaplı kolera salgınının, bölgede yaşayan toplulukları ciddi bir tehdit altında bıraktığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve çeşitli insani yardım kuruluşları, Gambella bölgesinde hızla yayılan kolera salgınının kontrol altına alınması için acil ve koordineli bir müdahale çağrısında bulunmuştu.

DSÖ, Etiyopya'da geçen ay Gambella'nın Akobo bölgesinde tespit edilen kolera salgınının sekiz ilçeye ve dört mülteci kampına yayıldığını duyurmuştu. Yardım kuruluşları, sağlık merkezlerine acil destek sağlanması, temiz su temini ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.