Etiyopya, Hedasi Barajı'nın tamamıyla doldurulduğunu duyurdu

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Nil Havzası ülkeleriyle arasında tartışmaya yol açan Hedasi Barajı'nın tamamıyla doldurulduğunu bildirdi.

Ülkenin batısında yer alan barajı ziyaret eden Başbakan Ahmed, yaptığı açıklamada, Hedasi'nin dördüncü ve sonuncu doldurma işleminin tamamlandığını belirtti.

10 yıldan uzun süredir inşası süren barajın yapımı için emek ve para harcayan Etiyopya halkına teşekkürlerini ileten Ahmed, "İç zorluklar ve dış baskılarla mücadele ettik. Tüm bunların üstesinden geldik ve bu aşamaya varabildik" ifadesini kullandı.

Etiyopya, Mısır ve Sudan, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.