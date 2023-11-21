Etiyopya hükümeti, OLA ile barış görüşmelerini sona erdirdi

Etiyopya hükümeti ile isyancı Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) arasında başlayan barış görüşmeleri anlaşma sağlanamadan sona erdi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Güvenlik Danışmanı Rıdvan Hüseyin, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde yapılan iki turlu müzakerelerin "OLA'nın gerçekçi olmayan" taleplerinden ötürü anlaşma sağlanamadan sona erdiğini duyurdu.

Addis Ababa hükümetinin, silahların susması ve korkunç yıkımın artık son bulması motivasyonuyla hareket ettiğini belirten Hüseyin, barış için ortak çözüm bulma çabalarının başarılı olmadığını söyledi.

Hükümet, yıllardır Oromiya eyaletinde ulusal ordu güçlerine karşı silahlı eylemlerde bulunan OLA'nın barışçıl mücadele yolunu benimsemesini istiyor.

Çoğunlukla Oromo Kurtuluş Cephesi'nin (OLF) silah bırakmayı reddeden eski üyelerinden oluşan OLA, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile 2021 yılında ittifak yapmıştı.

Ülkenin en kalabalık etnik grubu olan Oromolara karşı uygulandığı ileri sürülen ayrımcı politikalara itiraz eden OLA, Oromolara kendi kaderini tayin hakkı verilmesini savunuyor.