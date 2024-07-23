Etiyopya'nın güneyindeki heyelanda ölü sayısı 55'e yükseldi
Kaynak: AA
Etiyopya'nın güneyinde meydana gelen heyelanda ölü sayısının 55'e yükseldiği bildirildi.
Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'nın güneyindeki Gofa bölgesindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısının 55'e yükseldiği belirtildi.
Yetkililer, Gofa'nın dağlık bölgesinde yaşanan yoğun yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.
Yetkililerden Misikir Mitiku, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ölenler arasında arama kurtarma ekibinden kişilerin de olabileceğini kaydetti.