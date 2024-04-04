Etiyopya, Somali'nin Puntland eyaleti ile anlaşma imzaladı

Etiyopya'nın, Somali'nin kuzeydoğusundaki özerk bölgesi Puntland eyaleti ile çeşitli alanlarda anlaşma imzaladığı bildirildi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mesganu Arga ile Puntland Eyaleti Maliye Bakanı Muhammed Farah Muhammed'in Addis Ababa'da görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Etiyopya ile Puntland arasında farklı alanlarda ilişkilerin geliştirmesi konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.

İlişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesi amacıyla ticaret, yatırım, enerji ve altyapı alanlarında işbirliği fırsatlarının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, Etiyopya'nın farklı alanlarda Puntland ile çalışmaya hazır olduğu belirtildi.

Anlaşma, Somali meclisinde anayasa değişikliğinin onaylanmasına Puntland eyaletinin karşı çıkması ve kendi kararlarını alabileceklerini açıklaması sonrası geldi.

Etiyopya, daha önce de Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile denize erişim anlaşması imzalamıştı.



