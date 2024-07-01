Etiyopya ve Güney Sudan arasında 220 kilometrelik yol yapılacak

Etiyopya ve Güney Sudan, iki ülkeyi birbirine bağlayacak 220 kilometrelik yol yapımı için anlaşmaya vardı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Sudan Geçici Ulusal Yasama Meclisinin, Etiyopya-Güney Sudan otoyolunun yapımına yönelik 738 milyon dolar değerindeki mali anlaşmayı 25 Haziran'da onayladığı bildirildi.

Meclisin oy birliğiyle aldığı kararın ardından 220 kilometrelik yol projesinin, nihai onay için Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir'e sunulacağı kaydedildi.

Anlaşmanın, iki ülke arasında artan işbirliğinin altını çizerek, bağlanabilirliği artırmayı ve ekonomik bağları güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.