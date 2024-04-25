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Etiyopya’da bir binanın çökmesi sonucunda 7 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 25.04.2024 12:11
  • Giriş: 25.04.2024 12:11
  • Güncelleme: 25.04.2024 12:11
Kaynak: AA
Etiyopya’da bir binanın çökmesi sonucunda 7 kişi öldü

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, şehrin en işlek bölgelerinden Addis Ketema'da bulunan inşaat halindeki konut çöktü.

Yerel yetkililer, çökmenin ardından havasız kalan 7 kişinin yaşamını kaybettiğini, ölenler arasında 4, 11 ve 13 yaşlarında 3 çocuğun bulunduğunu açıkladı.

Binanın çökme nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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