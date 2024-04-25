Etiyopya’da bir binanın çökmesi sonucunda 7 kişi öldü
Kaynak: AA
Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basında yer alan haberlere göre, şehrin en işlek bölgelerinden Addis Ketema'da bulunan inşaat halindeki konut çöktü.
Yerel yetkililer, çökmenin ardından havasız kalan 7 kişinin yaşamını kaybettiğini, ölenler arasında 4, 11 ve 13 yaşlarında 3 çocuğun bulunduğunu açıkladı.
Binanın çökme nedeninin araştırıldığı belirtildi.