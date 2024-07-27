Etiyopya’da gıda krizi derinleşiyor

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Etiyopya’nın kuzeyinde tarım arazilerinin zarar görmesi ve yeterince insani yardım malzemesinin ulaştırılamaması nedeniyle bölgede gıda krizi yaşanıyor. BBC’nin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde insani kriz sürüyor.

Yeterli yağışın olmaması nedeniyle barajlardaki doluluk oranı düştü ve tarım arazileri yeterince ürün veremedi. Tigray’da iç savaş sonrası onlarca mülteci kampı kurulurken insanların tarlalarını terk etmek zorunda kalması ve tarım arazilerinin de ekilememesi nedeniyle bölgede gıda krizinde artış kaydedildi.