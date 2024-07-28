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Etiyopya’da tekne alabora oldu: 19 ölü

Ajans Haberleri
  • 28.07.2024 22:34
  • Giriş: 28.07.2024 22:34
  • Güncelleme: 28.07.2024 22:34
Kaynak: İHA
Etiyopya’da tekne alabora oldu: 19 ölü

Etiyopya’nın Eritre ile sınırını oluşturan Tekeze Nehri’nde bir teknenin alabora olması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya’nın Eritre ile sınırını oluşturan Tekeze Nehri’nin Amhara bölgesindeki kısmında bir tekne alabora oldu. Kazada 19 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kaza sırasında teknede en az 26 kişi bulunduğunu belirterek, aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 7 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ifade etti. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, şu ana kadar sadece 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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