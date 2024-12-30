Etiyopya’da yolcu taşıyan kamyon nehre düştü: 66 ölü

Etiyopya’da Sidama bölgesindeki Bona ilçesinde bir düğüne giden çok sayıda yolcunun bulunduğu kamyon, kontrolünün kaybedilmesi sonucu köprüden nehre düştü.

Sidama Bölgesi Sağlık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, kazada 66 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayda yaralananlar ise hastaneye kaldırıldı.

Etiyopya’nın kuzeyindeki dağlık bir bölgede 2018 yılında bir otobüsün uçuruma düşmesi sonucu büyük bir kısmı öğrenci 38 kişi hayatını kaybetmişti.