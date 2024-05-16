‘Etki ajanı’ teklifi bağımsız gazeteciliği tehdit ediyor

Haber Merkezi

Fransa merkezli, basın özgürlüğünü savunan uluslararası sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), 9. Yargı Paketi’ndeki tartışmalı ‘etki ajanlığı’ maddesine ilişkin bir bildiri yayımladı.

RSF, yasanın bağımsız gazeteciliği ve ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini söyledi ve şu ifadelere yer verdi: “Bu geniş ve muğlak ifadeli yasa Meclis tarafından kabul edilirse, yetkilileri rahatsız eden herhangi bir gazeteci, yabancı bir ülkenin çıkarlarını desteklediği iddia edilen bir etki ajanı olarak kolayca hedef alınabilir.”