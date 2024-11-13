‘Etki Ajanı Yasası’nı derhal geri çekin

Haber Merkezi

Türkiye Barolar Birliği ile Türk Tabipleri Birliği, ‘’etki ajanlığı’’ düzenlemesine tepki gösterdi.

Tabipler Birliği’nden yapılan açıklamada, "Temel hak ve özgürlükleri açıkça kısıtlayan; Türkiye’nin siyasal, sosyal, kültürel, bilimsel ortamına tehdit oluşturan; kanunilik, belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerini yok sayması nedeniyle Anayasa’ya ve Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olan ‘Etki Ajanlığı’ düzenlemesinin derhal ve kesin olarak TBMM gündeminden çıkarılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Barolardan yapılan açıklamada ise, “Yasa Teklifi TBMM Genel Kurulunda değerlendirilirken anılan unsurlara dikkat edilmesini, hukuka açıkça aykırı ve hak ihlallerine sebebiyet verecek bir düzenlemenin yüce Meclis eliyle hayata geçirilmemesini talep ediyoruz. Düzenlemenin ve sürecin yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız’’ denildi.