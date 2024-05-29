Etki ajanlığı düzenlemesi basın özgürlüğüne darbedir

Politika Servisi

Ankara Barosu,9. Yargı Paketi taslağındaki ‘‘etki ajanlığı’’ düzenlemesine tepki gösterdi. Barodan yapılan açıklamada, ‘‘Bu haliyle, söz konusu düzenlemenin basın özgürlüğü, haber verme ve alma hakkı ve ifade özgürlüğü gibi toplum için vazgeçilmez anayasal hakları tehdit ettiği açıktır. Bireyler ve basın mensupları, bu belirsiz kanun hükmü karşısında, suçlamaktan korkarak kamunun bilmesi gerekenleri araştırmaktan ve yazmaktan kaçınacaklardır’’ denildi.

Düzenlemenin A bendinde suçun sınırlarının belirgin şekilde çizilmediğine dikkat çeken Ankara Barosu, ‘‘Basın mensubu olsun veya olmasın, kişilerin ‘araştırma yapması’ gibi meşru bir faaliyet, suç haline getirilmek istenmektedir’’ ifadelerine yer verdi.

Böyle bir düzenlemenin toplumun geneli yönünden ciddi sorunlar doğurabileceğine işaret eden Ankara Barosu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: ‘‘Sonuç olarak, demokratik bir hukuk devletinde geçerli olan temel anayasal güvencelere aykırı düşen, ceza hukukunun ilkeleriyle çelişen, ülkemizin bağlı olduğu uluslararası insan hakları hukuku kapsamında saygınlığını olumsuz etkileyecek, ağır eleştiri ve yaptırımlara maruz bırakabilecek bu düzenlemenin taslaktan bir an önce çıkartılmasını talep ediyoruz.’’

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 9. Yargı Paketi’nin taslak metninde yer alan ‘‘etki ajanlığı’’ Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘‘devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma suçu’’nu yeniden düzenliyor. Teklif taslağında TCK’nın 339. maddesine A bendi olarak ‘‘diğer faaliyetler’’ başlığı altında eklenen düzenlemede ‘‘Devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen bazı fiillerin’’ cezalandırılması öngörülüyor.

Düzenlemeye göre Türk vatandaşları, kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlara 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Bazı hukukçular taslağı ‘‘yeni tip casusluk suçu’’ tanımlaması olarak nitelendirerek eleştiriyor.