‘Etki ajanlığı’ ile gazeteciler hedefte

İlayda SORKU

AKP’nin “etki ajanlığı” düzenlemesinin de yer aldığı Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, önceki gün TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Kanun teklifi, “casusluk” suçlarına yapılan düzenlemeler, boşanma sürelerinin kısaltılması, devlet üniversitelerinin Çocuk İzlem Merkezi kurabilmesi gibi 23 maddeden oluşuyor. Teklif, ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Düzenleme kapsamında Türkiye vatandaşları, kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Teklifte ayrıca "siyasal yarar" kavramı geniş bir çerçeveyle tanımlandı. Teklif, bu alanlarda siyasal yararlar aleyhine hareket edenlerin, "etki ajanlığı" suçu kapsamında değerlendirilmesinin önünü açıyor.

Tüm itirazlara karşın kabul edilen düzenlemede belirsiz noktalar olduğunu dile getiren DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu, “Kim denetleyecek, neye göre karar verecek, kim etki ajanıdır, kim değildir, neye göre hüküm verilecek? Ortada belli bir tanım yok. İktidar sürekli kendini koruyabilmek için çeşit çeşit yasalar çıkarıyor. Genel Kurul’a geldiği takdirde yasanın çıkmaması için mücadele edeceğiz” dedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Sekreteri Banu Tuna ise, “Etki ajanlığı düzenlemesi, ifade özgürlüğüne, insan haklarına, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına, insan hakları savunucularının ve sivil toplumun izleme-raporlama gibi faaliyetlerine açık bir saldırıdır. Dezenformasyon Yasası çıkmasın diye bas bas bağırdık. Yasanın arından gazeteciler aleyhine artarda davalar açıldı. Dolayısıyla etki ajanlığıyla ilgili de itirazlarımız, bu filmi daha önce izlediğimizdendir” diye konuştu. Düzenleme ile kimin ve neyin cezalandırılacağının belirlenemeyeceğini belirten Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Toplumda infial yaratan, şok eden, rahatsız eden bilgi ve düşüncelerin susturulması bu yolla mümkün olabilecektir.” dedi.