‘Etki ajanlığı’ ile yeni suç oluşturuluyor

Haber Merkezi

AKP’nin “etki ajanlığı” düzenlemesinin de yer aldığı Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmesine yönelik tepkiler sürüyor.

İzmir Barosu tarafından teklife ilişkin yapılan açıklamada, “Devletin güvenliği ve siyasal yararları aleyhine suç işleme” başlığı altında yeni bir suç oluşturulduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, teklif ile “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir. Fail hakkında hem bu suçtan hem de işlediği ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur” düzenlemesinin getirilmek istendi aktarıldı. Açıklamada, anılan düzenlemenin ceza hukukunun temel bir kavramı olan öngörülebilirlik ilkesini de içeren suçta ve cezada kanunilik ilkesine açıkça aykırı olduğu ifade edildi.