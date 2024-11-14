"Etki ajanlığı" kanun teklifinden tamamen çıkarıldı

Büyük tepkilere neden olan "Etki Ajanlığı" Yasası Noterlik Kanunu teklifinden tamamen çıkarıldı.

AKP tarafından "Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" içinde yer verilen ve eleştirilen "Etki Ajanlığı" tepkilerin ardından geri çekilmişti.

HalkTV'nin aktardığına göre; TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sonucu, Noterlik Kanunu Teklifi'nin içinde yer alan, 'devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları' ile ilgili 16'ncı maddenin tekliften tamamen çıkarılması kararlaştırıldı.