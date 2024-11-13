'Etki ajanlığı' teklifi geri çekildi: AKP'den açıklama geldi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen ve tepkilerin odağında olan kanun teklifini geri çekildiğini duyurdu.

Murat Emir, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi."

Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi. — Murat Emir (@muratemirchp) November 13, 2024

AKP'DEN İLK AÇIKLAMA

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, teklifin geri çekildiğine yönelik açıklamasına yanıt verdi.

AKP'li Güler, "Kanun teklifinin tamamının geri çekildiği doğru değil. Tekliften çıkaracağımız casusluk düzenlemesiyle ilgili önümüzdeki hafta muhalefetin de öneri ve itirazlarını ele alacağımız bir toplantı gerçekleştireceğiz. Daha sonra bu düzenlemeyi tekrar gündemimize alacağız" açıklamasını yaptı.

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'ETKİ AJANLIĞI' KANUN TEKLİFİ

Geçtiğimiz yasama yılında muhalefetin itirazları sonucu 9’uncu Yargı Paketi’nden çıkarılan ve kamuoyunda ‘etki ajanlığı’ olarak nitelendirilen teklif Noterlik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklife konulan bir madde ile yeniden Meclis gündemine gelmişti.

Teklifin 16. maddesiyle casusluk eylemleriyle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir suç ihdas edildi. Teklife ilişkin bilgi notunda, “Devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenlerin üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı düzenlenmektedir. Böylelikle belge ve bilgi temini veya açıklanması dışında casusluk maksadıyla suç işlenmesi de ayrı bir suç olarak düzenlenmekte ve casusluk faaliyetleriyle daha etkin mücadele edilmesi amaçlanmaktadır” denilmişti.

Notta şu ifadelere yer verilmişti: ‘‘Fiilin savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış olması ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmektedir.”

Kamuoyuna yansıyan ilk taslakta “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar, Türkiye’de suç işleyenler” hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verileceği ifade edildi. Ancak Meclis Başkanlığı'na sunulan teklifte ‘‘Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar, Türkiye’de suç işleyenler’’ ifadesi yer almamıştı.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Düzenleme basın meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere muhalefetin tepkisini çekmişti.

Öte yandan 'etki ajanlığı'nı yasalaştırmak isteyen AKP ve MHP'den 10 vekilin, Gürcistan'da çıkarılan benzer bir düzenlemeye 'demokrasi tehdidi' diyen deklarasyona imza verdiği ortaya çıkmıştı.