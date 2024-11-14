‘Etki ajanlığı’nda şimdilik geri adım

Haber Merkezi

“Etki ajanlığı” olarak bilinen kanun teklifi başta basın meslek örgütleri olmak üzere kamuoyunun itirazlarının ardından şimdilik geri çekildi. Kanun teklifinin geri çekildiğini duyuran CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi” dedi.

AKP, ‘GÜNDEME ALACAĞIZ’ DEDİ

Emir’in paylaşımının ardından AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifinin tamamının geri çekilmediğini söyledi. Güler, “Daha sonra bu düzenlemeyi tekrar gündemimize alacağız" dedi.

Öte yandan DİSK Basın-İş, milletvekillerine kanun teklifi hakkında bir bilgilendirme mektubu gönderdi. “Etki ajanlığı” suçunun ifade özgürlüğüne yeni bir saldırı niteliği taşıdığı belirtilen mektup ile düzenlemenin taslaktan çıkarılması talep edildi.

Geçtiğimiz yasama yılında muhalefetin itirazları sonucu 9’uncu Yargı Paketi’nden çıkarılan kanun teklifi, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklife konulan bir madde ile yeniden Meclis gündemine gelmişti. Teklifin 16. Maddesi’ne göre, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) “Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne yeni bir madde eklenecekti. Maddede, “Devlet güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir” ifadeleri kullanılmıştı. Ancak Meclis Başkanlığı'na sunulan teklifte ‘‘Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar, Türkiye’de suç işleyenler’’ ifadesi yer almamıştı.

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‘SANSÜRE KARŞI DİRENECEĞİZ’

Basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları raporlaştıran CHP Milletvekili Utku Çakırözer, ‘etki ajanlığı’ düzenlemesine tepki gösterdi. İlk kısıtlamanın 2007’de iktidara ‘haberlere erişimi engelleme’ yetkisi veren yasa ile başladığına dikkat çeken Çakırözer şöyle konuştu: ‘‘22 yılda Meclis’ten her geçirilen düzenlemede basın ve ifade özgürlüğü darbe aldı. Tek adam yönetiminde baskı ve kısıtlamalar olağanüstü arttı. Basın, sivil toplum, akademisyenlere gözdağı verip sindirmek istiyorlar. Milyonların temel hak ve özgürlüklerini yok edecek bu hukuksuz ‘etki ajanlığı’ düzenlemesine sonuna kadar direneceğiz.”