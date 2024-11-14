‘Etkili başvuru hakkı ihlal edildi’

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevindeki kötü koşulların düzeltilmemesi ve buna dair verilen ret kararlarına ilişkin hak ihlali kararı verdi. Silivri 5 No’lu L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hakan Buzhane, 21 kişilik koğuşta 48 kişinin kaldığını, yeterli yemek verilmediği, sağlık hizmetlerinin gerektiği gibi sağlanamadığı gibi birçok ihlalle ilgili 8 Ekim 2018’de İnfaz Hâkimliği’ne başvuruda bulundu. Hâkimlik, yaşananların cezaevi idaresinin işleyişine ilişkin hususlar olduğunu ve kendi görevi dışında olduğunu ileri sürerek inceleme yapmayı reddetti. Silivri Ağır Ceza Mahkemesi de hâkimliğin kararını usul ve yasalara uygun bularak, kararı onadı.

Buzhane, kararı 3 Ocak 2019’da AYM’ye taşırken yüksek mahkeme, hâkimliğin başvuruyu neden kabul etmediğine dair yeterli derecede açıklama yapmadığını tespit etti. AYM kararında, başvurunun reddedilme gerekçesi olarak gösterilen hâkimlik mevzuatının, başvuruda yer alan hususların incelemesini yasaklamadığına dikkat çekildi.

Yüksek mahkeme, başvuru içeriğinin kötü muamele başlığı ile verildiğini, ancak incelenmemesi nedeniyle etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmetti. AYM, Buzhane’ye 100 bin TL tazminat verilmesine karar verdi.

DARP RAPORU VERİLMEDİ

Kırşehir Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde çıplak arama dayatmasına karşı çıkması üzerine darbedilen tutuklu Mehmet Faruk Engin’e darp raporu verilmedi. MA’nın haberine göre Engin, 10 gardiyan tarafından darbedildiğini belirtti. Revire götürülen Engin’e darp raporu da verilmezken, hastane talebi de kabul edilmedi.