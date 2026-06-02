‘Etkin pişmanlık’ tamamen etkisiz

İktidarın kendi devamlılığını sürdürmek, muhalefeti ortadan kaldırmak ve Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına engel olmak için yürüttüğü yargı operasyonları devam ediyor. Dava dosyasında henüz elle tutulur delil olmamasına karşın etkin pişmanlıktan vazgeçen isimlere yenileri ekleniyor.

İBB Davası’nın 42. gününde tekrar hâkim karşısına çıkarılan İstanbul Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu "Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bayramdan bugüne çok daha güçlüyüz. Sevgili arkadaşlar, çok yakında çok daha güzel günler gelecek; bunu bilin. Tarihin gördüğü en cesur kardeşlik ruhunu bana yaşatan Genel Başkanım Özgür Özel’e teşekkür ediyorum. Tarihin en doğru tarafında duran Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim, bakın çok tarihi bir dönemden geçiyoruz.

Bunu unutmayın. Asrın hukuksuzluğun yaşandığı bir davadayız. Bu davada büyük mücadele veren benim masum arkadaşlarıma, belediye başkanlarıma ve bütün yol arkadaşlarıma, bürokratlarıma teşekkür ediyorum. Hepsinin dağ gibi yanındayım, dağ gibi. Kimsenin masumiyetine laf söyletmem. Söyleyene de en karşı, en dik duruşu ben gösteririm. Bakın; devletin başındaki zihniyet gibi, “Allah affetsin” deyip milletimden özür dileyen kişiyi, Allah affetsin diye ben de dua ediyorum ama millet affetmeyecek. Onu söyleyeyim. Sevgili çocuklar, gençler, kadınlar… Herkes… Hazır olun, en büyük coşkuyla hazır olun. Milletimiz çok büyük bir yürüyüş başlatacak. Ruhumuz… Bakın söyleyeyim. Ruhumuz, Kuvay-i Milliye ruhudur. Yolumuzdaki en büyük karakterimiz değişimdir. Bunu unutmayın. En büyük coşkuyla, büyüyerek; çocuklar, gençler, kadınlar, halkımız, halkımız tarihin en büyük yürüyüşünü başlatacaktır" dedi.

VAZGEÇEN VAZGEÇENE

İBB Davası’nın 42. gününde savunma yapan Vedat Şahin, etkin pişmanlık hükümlerinden vazgeçtiğini açıkladı. Şahin’in avukatı Muhittin Arık "Müvekkilim eşiyle tehdit edildi. Ben buna şahidim. Murat Kapki de eşiyle tehdit edildiğini söylemişti" ifadelerini kullandı.

Murat Kapki İBB Davası sürecinde etkin pişmanlık beyanını geri çeken isimlerden biriydi. Mahkemeye sunduğu dilekçe ve dava sürecindeki beyanları için, ailesini korumak ve tahliye olabilmek amacıyla bu yönde bir ifade vermeye zorlandığını belirtti.

İş insanı Kapki, ‘‘Baskı gördüm. ‘Bir gün bile burada yatmazsın’ demelerine aldandım. Tahliye vaadine kandım. Savcıların yönlendirmesiyle doğru olmayan şeylere imza attım” dedi.

İBB Davası’ndan tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven’in ifadeleri de “etkin pişmanlık” kapsamında değerlendirildi. Davanın önceki duruşmalarında Güven’in avukatı Ruşen Gültekin, sürecin hukuka aykırı şekilde yürütüldüğünü, müvekkiline gerçeğe aykırı ifadeler yazdırıldığını öne sürdü. Gültekin, “Gerçeğe aykırı şekilde ve ifade vermeyi dahi bilmeyen birine kafasına göre bir şeyler yazdırılıyor ve buna ‘etkin pişmanlık’ deniliyor. Müvekkilim etkin pişmanlığın ne olduğunu bile bilmiyor” ifadelerini kullandı.