'Etkin Pişmanlık'tan faydalandığı iddia edildi: Bayrampaşa Belediyesi Özel Kalem Müdürü tahliye edildi

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte tutuklanan Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk, yaklaşık iki ay sonra cezaevinden tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 13 Eylül’de düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Mutlu’nun Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk de gözaltına alındı, 16 Eylül’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, dosyada dün akşam saatlerinde yeni bir karar çıktı. Yaklaşık iki aydır tutuklu bulunan Özel Kalem Müdürü Öztürk, tahliye edildi.

Öte yandan Rıdvan Öztürk’ün “etkin pişmanlık” kapsamında tahliye edildiği öne sürüldü.