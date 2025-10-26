'Etkin pişmanlık'tan yararlanan Hüseyin Gün’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı

Hakkında ‘casusluk’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunan Hüseyin Gün’ün ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, Necati Özkan, Merdan Yanardağ, Melih Geçek, ve Hüseyin Gün’ün de ifadeleri alındı. Soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunan Hüseyin Gün’ün ifadesi ortaya çıktı.

"ÖZKAN VERİLERİN NEYE MAL OLABİLECEĞİNİ BİLİYORDU"

Hüseyin Gün savcılıkta verdiği ifadesinde, "Etkin pismanlik hükümlerinden faydalanmak istedigimi emniyette belirtmistim. 10 Haziran 2019 tarihinde manevi annem Seher Alaçam yönlendirmesi ile Necati Özkan ile tanıştım, sonrasında ilk seçim tarihi olan 31 Mart 2019 ile ikinci seçim tarihi olan 23 Haziran 2019 tarihleri arasında seçim süreciyle alakalı beraber çalıştık. Necati Özkan Ekrem İmamoğlu’nun hem siyasi danışmanı hem de seçim kampanyasının menajeriydi. Benim Piiq isimli firmam vardı. Darren, Aaron ve Ed isimli ortaklarım vardı. Aaron eski istihbarat servisi çalışanıdır. Şirketteki tüm analiz işlemlerini teknik ekip ile birlikte Aaron yapardı. OSINT (Açık Kaynak İstihbaratı) programı vardır. Bu program şemsiye programıdır. Bu şemsiyenin altında dark web gibi internette hassas bilgiye ulaşabileceğiniz bilgiler vardır. Bu internetin yer altıdır. Necati Özkan bana OSINT’e bir bakmamı istedi. OSINT’te yaptığımız araştırmada İBB’ye ait çok sayıda kurumsal mail ve şifreler vardı. Bu mail ve şifrelerle belediyenin en derinlerindeki bilgiye ulaşabilme kabiliyeti veriyordu. Burada belediye içi yazışmalar ve bilgi akışı görülebiliyordu ancak sadece bilgi temini vardı, herhangi bir müdahale yapılamıyordu. Necati Özkan da bu OSINT alemine hakimdi. Ben de zaten ofisindeyken genel bir bilgilendirme yapmıştım. Dolayısıyla Necati Özkan oradaki verilerin neye mal olabileceğini bilebilecek durumdaydı" şeklinde konuştu.

"ÖZKAN’A ANALİZLERİ İLETİRDİM, BAŞKAN’A VERİLMESİNİ SÖYLERDİM"

Gün ifadesinin devamında, "OSINT’te tekrar yaptığımız kontrollerde ilk gördüğümüz datadan daha fazlası olduğunu gördük. Beni OSINT’e yönlendiren Necati Özkan’dır. Zaten bir kez girdiğiniz zaman sonradan gelen bilgilere de sahip oluyorsunuz. OSINT’teki veriler ya hacklenme yoluyla ya da birinin oraya yüklemesiyle orada olur. Bu sahip olduğumuz imkanın sadece yüzde onudur. Biz ayrıca elimizdeki yazılımla sosyal medya hesapları üzerinden iş yazışmaları görüp buna göre algı oluşturmaya çalışıyorduk. Bu yaptığımız analizleri de ben Necati Özkan ile paylaşırdım. Bizim şirket olarak sahip olduğumuz çok geniş yetkileri olan yazılımın mucidi Amerika istihbarat servisinde kapalı operasyon direktörüydü. Bu programın adı Pq’dur. Bu kişi benim ortağım olan Aaron’du. Aaron zaten istihbarattan emeklidir. Ben yaptığım analizleri Necati Özkan’a verirdim. Bunları başkana iletmesini söylerdim, o da başkana iletirdi" ifadelerini kullandı.

"MAYOR OLARAK GEÇEN KİŞİ İMAMOĞLU’DUR"

Gün, "Başkan olarak kastedilen kişi Ekrem İmamoğlu’dur. Yazışmada 'Mayor' olarak geçen kişi de Ekrem İmamoğlu’dur. Chris isimli kişi 2016 yılından beri İngiltere’den tanırım. Cris eski istihbaratçıdır. 2019 seçiminden sonra Melih Geçek, Necati Özkan, Yavuz Saltık ve Şenay isimli kişiler vardı. Şu an tarihleri hatırlamıyorum. Bu toplantıda ‘İstanbul Senin’ isimli bir projenin tanıtımını yaptık fakat o dönem İstanbul Senin isimli bir uygulama yoktu. Melih Geçek bildiğim kadarıyla da IT konusunda en yetkili kişilerden birisiydi. Toplantıda Melih Geçek’i özel sektörde IT olarak tanıttılar. Yakın zamanda da belediyede çalışacağını söylediler. Toplantıya katıldığında belediyede yetkili değildi. Merdan Yanardağ manevi annemin tanıştırdığı bir kişidir. Onun vasıtasıyla tanıştım. Dönem dönem elden cüzi miktarlarda para verirdim. Bu parayı kanalına destek maksadıyla verirdim. Merdan Yanardağ’ın Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı röportajda sorulmasını tarif ettiğim soruları ilettim ve aynı olmasa da benzer nitelikte sorular soruldu. Ama benimkisi tamamen tavsiyeydi. Genel olarak 2019 seçimlerinde yukarıda bahsettiğim gibi analiz ve raporlamalar yaparak İmamoğlu’nun seçim kampanyasına destek oldum. İrtibatım Necati Özkan’laydı. Necati Özkan da Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde bizimle çalıştı. Seçim sonrasında da manevi annem Seher ile birlikte çalışma ofisinde Saraçhane’de belediye binasında tebrik ettik. O da bize yardımlarımız için teşekkür etti. Dolayısıyla teşekkür etmesinden de anlaşılacağı üzere tüm faaliyetlerimizden haberdardı" dedi.