Etkin pişmanlıktan faydalanmıştı: Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlıktan yararlanmasının ardından tahliye edildi.

HalkTV'nin aktardığına göre: Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, bugün tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkanı ve üyelerinin de aralarında olduğu 10 kişiye "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada söz konusu örgütün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyordu. Bu kapsamda 18 Nisan’da tutuklanan Aktaş'ın 'etkin pişmanlık' ifadelerinin ardından İBB'nin üst düzey yöneticileri ve CHP'li 5 ilçe belediye başkanı dahil 47 kişiye gözaltı kararı verilmiş ve aralarında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de bulunduğu toplam 22 kişi tutuklanmıştı.