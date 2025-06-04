Etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Murat İlbak cezaevinden çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CNBC-e kanalının sahibi Murat İlbak, tahliye edildi.

İlbak'ın etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade vermesinin ardıdnan, savcılık ifadeyi tahliye için yeterli buldu ve adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etti.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Sulh Ceza Hakimliği, Murat İlbak’a yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, savcılıkta verdiği ifadenin içeriği, sabit ikametgah sahibi olması, soruşturmanın geldiği aşama ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye talebini kabul etti.

Hakimlik, Murat İlbak’ın ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

CNBC-e kanalının sahibi, İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, belediyelere yönelik operasyon kapsamında 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

Ardından Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama şirketine ve malvarlığına el konulmuştu.