Etkin pişmanlıktan yararlanan Soytekin, "ifadesindeki tutarsızlık" gerekçesiyle yeniden tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik “yolsuzluk”soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin, savcılığın ifadelerinde “tutarsızlık” tespit etmesi üzerine 21 Ekim’de yeniden tutuklama talep edildi. Soytekin, “suç örgütüne üye olma” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla bir kez daha cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin, daha önce “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak 'itirafçı' olmuştu.

Soytekin, verdiği 3'üncü 'itirafçı' beyanının ardından 10 Temmuz’da tahliye edilmişti.

Başsavcılık, soruşturma dosyasını yeniden değerlendirdi. Savcılık, Soytekin’in verdiği beyanlarda “tutarsızlık” olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine 21 Ekim’de yeniden tutuklanması talep edildi.

YENİDEN TUTUKLANDI

Gelişmeyi HalkTV duyurdu. Habere göre; mahkeme, talebi yerinde bularak Soytekin’in “suç örgütüne üye olma” ve “rüşvet almak” suçlarından tekrar tutuklanmasına karar verdi.

Soytekin ikinci kez cezaevine gönderildi.

'İTİRAFÇI' BEYANIYLA İMAMOĞLU'NUN AVUKATI TUTUKLANMIŞTI

Adem Soytekin’in “etkin pişmanlık” ifadesi sonrası Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan “suç örgütüne üye olma” iddiasıyla tutuklanmıştı.