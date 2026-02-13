Etkin pişmanlıktan yararlanmıştı: Tahliye olan Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı'nın ifadesi ortaya çıktı

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan Başkan Yardımcısı Mahmut Kılıç, savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

Kılıç ifadesinde, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun talimatıyla Marnas Hotel’den 1,5 milyon lira alındığını ve paranın meclis üyelerine dağıldığını öne sürdü.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen Başkan Yardımcısı Mahmut Kılıç’ın ifadeleri ortaya çıktı.

Bayrampaşa Belediyesi'nde 20 Eylül 2024’te Destek Hizmetlerine bağlı Lojistik Destek Merkezi'nde koordinatör olarak göreve başladığını belirten Kılıç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada alınan 30 Aralık 2025 ve 8 Ocak 2026 tarihli ifadelerinde, "Ben burada herhangi bir usulsüz işleme karışmadım ancak Bilgehan’dan duyduğum kadarıyla Hasan Mutlu'nun talimatıyla burada 1.5 milyon TL’ye anlaşıldı. Bu paranın 1 milyon TL’sinin nasıl alındığını bilmiyorum ancak 500 bin TL’sinin Bilgehan Yağcı'nın belediyedeki odasında Lütfi Kadıoğulları'na verdiğini gördüm." dedi.

Kılıç, bu paranın bir kısmının belediye meclis üyeleri olan Ö.H., E.B., D.U., A.D., ve Ç.K.'ya dağıtıldığını öne sürdü.