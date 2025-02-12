‘Etkin soruşturma yürütülmeli’

Haber Merkezi

Mardin Barosu İnsan Hakları Komisyonu, Gazeteci Öznur Değer’in darp edilerek gözaltına alınıp, ardından tutuklanmasına tepki gösterdi. Baro tarafından yapılan açıklamada, etkin bir soruşturma çağrısı yapıldı.

Değer’in gözaltına alınması sırasında darp edilmesine dikkat çekilen açıklamada, ‘‘Ters kelepçe uygulanmış ve plastik kelepçenin fazla sıkılması sebebi ile ellerinde morluklar oluşmuştur. Adliyeden çıkartılırken kamuya açık alanda kolluk görevlileri tarafından ağzı nefes alamayacak şekilde kapatılmış başı zorla eğilerek cebir kullanılmıştır. Bu durum olayı yerini gören kamera kayıtları ile rahatlıkla görülebilecek durumdadır’’ denildi.

Açıklamada son olarak şunlar kaydedildi: “Daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesine rağmen tutuklama kararı verilen Değer’in bir an önce serbest bırakılmasını ve kendisine yönelik uygulanan işkence yasağı ihlalinden sorumlu kolluk görevlileri hakkında derhal etkin bir soruşturma yürütülmesini talep ediyoruz.”