Etna Yanardağı faaliyete geçti: Havacılık için 'kırmızı seviye' uyarısı

İtalya'da bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Sicilya Adası'ndaki yanardağ sabah erken saatlerde patlayarak gökyüzüne kül ve duman bulutları püskürttü.

Etna Yanardağı’nın patlamasıyla birlikte yoğun duman yükselirken, 400 metreye ulaşan lav fıskiyeleri ve kalın bir kül sütunu oluştu. Voragine Krateri’nin doğu yamacında yeni bacalar açılırken, volkanik faaliyet devam ediyor.

Fotoğraf: AA

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, Etna’nın zirve kraterlerindeki patlayıcı faaliyetin arttığını ve kül çıkışının kesintisiz sürdüğünü açıkladı.

Uzmanlar, uçuş güvenliği açısından risk anlamına gelen ‘kırmızı seviye’ havacılık uyarısı yayınladı.