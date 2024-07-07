Etna Yanardağı kül ve lav püskürtmeye devam ediyor

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, kül ve lav püskürtmeye devam ediyor.

İtalya'da bulunan ve volkanik hareketliliğin arttığı Etna Yanardağı kül ve lav püskürtmeye devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 4-5 Temmuz'da volkanik patlamaların arttığı Etna'da sakin geçen dünün ardından bugün sabaha karşı yeniden kül ve lav püskürtme faaliyetleri gözlendi.

Etna'nın püskürttüğü küller, yanardağın etrafındaki yollar ile Zafferana Etnea, Acireale ve Giarre gibi yerleşim yerlerindeki caddelerin külle kaplanmasına yol açtı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) paylaştığı bilgilerde de günün ilk saatlerinde "Voragine" isimli kraterde yeni patlamaların gözlendiği, yüksek kesimlerde lav akışlarının yaşandığı kaydedildi.

KIRMIZI ALARM DURUMU SÜRÜYOR

Etna'nın püskürttüğü küllerin yaklaşık 5 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

Basında çıkan haberlerde de kül bulutu dolayısıyla bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" uyarı yayınlandığı ancak şu an için Katanya Fontanarossa Havalimanı'da hava trafiğini etkileyen bir durumun olmadığı ifade edildi.

Etna Yanardağı, yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliği ile Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

Öte yandan, hafta içinde Etna'nın ardından faaliyete geçen ülkedeki bir diğer aktif yanardağı Stromboli'de de volkanik faaliyetlerin 5 Temmuz'dakine göre daha düşük yoğunlukta da olsa devam ettiği ancak "kırmızı" alarm durumunun devam ettiği bildirildi.