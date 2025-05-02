Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Etrafa dağılan çatı parçaları yoldan kaldırıldı

Ajans Haberleri
  • 02.05.2025 11:45
  • Giriş: 02.05.2025 11:45
  • Güncelleme: 02.05.2025 11:45
Kaynak: İHA
Etrafa dağılan çatı parçaları yoldan kaldırıldı

Bayburt’ta etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarak, etrafa saçılmıştı. Yola savrulan çatı sacları, belediye ekiplerince toplandı.
Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Bayburt kent merkezinde, çatı uçmaları meydana geldi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle etrafa dağılan çatı parçalarının ekiplerce toplandığını belirten Bayburt Belediyesinden, "Şehrimizde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgarda çeşitli mevkilerde meydana gelen çatı uçması sonucu etrafa savrulan çatı parçaları ekiplerimiz tarafından temizlendi" açıklaması yapıldı.

BirGün'e Abone Ol