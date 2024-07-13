Etrafına tel duvar örülen Akbelen için çağrı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de, Akbelen Ormanı’nı korumak için 5 yıldır mücadele veren ve 3 yıldır da çadır nöbeti tutan köylüler ve çevreciler 20 Temmuz Cumartesi günü yapacakları eyleme çağrıda bulundu. Şirketin dört tarafına dikenli teller çektiği Akbelen’de, köylüler tepkili.

Muğla Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin maden sahası etrafına dikenli tel çekilmeye başladı. Ormanları için 3 yıldır çadır nöbeti tutan köylüler duruma tepki gösterdi.

Madenin karşısında köylülerin zeytinlikleri yer alırken çekilen dikenli teller köylülerin zeytinliklerine ve tarlalarına ulaşmalarını engelliyor. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirten İkizköy Çevre Komitesi’nden Esra Işık, “Bu tarlalar şirketin tapulu malı değildir. Bu tarlalar köylerimizin geçim kaynağıdır. Şirketin kafasına göre tel çekmeye hakkı yoktur. Sonuna kadar mücadele etmeye devam ediyoruz” dedi.

“HER TARAFINA TEL ÇEKİYORLAR TARLANIN”

Alanda tarlası bulunan ve tarlasına tel çektirmek istemeyen köylüler ise, “Biz motorla gelip gidiyoruz. Sakat biriyim ben. Belimden sakatım. Tel çekilirse ben çuvalları nasıl kaldıracağım? Her tarafına tel çekiyorlar bizim tarlanın. Tarlanın aşağısına çektiler, yukarısına çektiler. Biz zeytinle geçiniyoruz, malımızı yiyoruz. Tel çekildiğinde motorla gelip malımızı nereden geçireceğiz? Biz neyle geçineceğiz burada, dağın başında? Bizim yerlerimizi hep alıyorlar. Bu şirket ne biçim şirket? Tarlanın kıyılarına tel çekiyorlar” dedi.

AKBELEN DİRENİŞİNİN YILDÖNÜMÜNE ÇAĞRI

Öte yandan köylüler, nöbete başlamalarının 3. yıldönümü için 20 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00’de İkizköy Karadam Meydanı’nda “Şirketleri değil zeytini, tarımı, köylüyü koruyun” diyerek eylem ve basın açıklaması gerçekleştireceklerini duyurdu. İkizköy Çevre Komitesi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kendimizi bildik bileli bu topraklardayız. Atalarımız, mezarlarımız, geçmişimiz, geleceğimiz, geçimliğimiz; her şeyimiz bu topraklarda. Kendimizi bildik bileli toprakla uğraşır, toprakla geçinir, üretmeyi biliriz. Zeytininden baklasına, buğdayından arpasına; sofranızda yediğiniz her şey bizim elimizden çıkar. Akbelen’e sahip çıkmak; sofrana, ekmeğine, yaşamına da sahip çıkmak demektir. Bunca yıldır pes etmeden verdiğimiz mücadelemiz bundandır. Şimdi de haklı mücadelemizin yanında olan tüm dostları dayanışmaya çağırıyoruz!”