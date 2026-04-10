ETS 2 Türkiye DLC'sinde Hangi Şehirler Var? Euro Truck Simulator 2 Türkiye DLC’si Ne Zaman Çıkacak?

Euro Truck Simulator 2 oyuncularının uzun süredir merakla beklediği Türkiye DLC’si ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Paylaşılan ilk görüntüler, oyunun Avrupa sınırlarını aşarak Anadolu’ya uzanacağını gösterirken, oyuncular “ETS 2 Türkiye DLC’sinde hangi şehirler var?” ve “Türkiye DLC’si ne zaman çıkacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar…

ETS 2 TÜRKİYE DLC GELİYOR

SCS Software tarafından paylaşılan tanıtım görüntüleri, Türkiye DLC’sinin aktif olarak geliştirildiğini ortaya koydu. Videoda özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü ve Lapseki çevresine ait detayların yer alması dikkat çekti.

Bu gelişme, oyunun coğrafi kapsamının Avrupa’dan Asya’ya doğru genişleyeceğinin güçlü bir işareti olarak değerlendiriliyor. Böylece oyuncular, Türkiye yollarında daha gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşayabilecek.

ETS 2 TÜRKİYE DLC’SİNDE HANGİ ŞEHİRLER VAR?

Henüz resmi olarak açıklanmış net bir şehir listesi bulunmuyor. Ancak paylaşılan görüntüler ve elde edilen bilgiler, Anadolu şehirlerinin oyuna dahil edileceğini gösteriyor.

Beklenen Bölgeler

Marmara Bölgesi

Ege Bölgesi

Anadolu’nun farklı şehirleri

Özellikle Çanakkale ve çevresine ait detayların gösterilmesi, bu bölgenin haritada yer alacağının güçlü bir işareti olarak öne çıkıyor.

Önceki DLC ile Eklenen Şehirler

Daha önce yayımlanan Road to the Black Sea genişleme paketi ile şu şehirler oyuna eklenmişti:

İstanbul

Edirne

Tekirdağ

Yeni Türkiye DLC’si ile birlikte bu listeye Anadolu şehirlerinin eklenmesi bekleniyor.

YENİ OYUN MEKANİKLERİ: OTOBÜS SÜRÜŞÜ GELİYOR MU?

Türkiye DLC’si ile birlikte yalnızca tır sürüşü değil, otobüsle yolcu taşımacılığı gibi yeni mekaniklerin de oyuna dahil edilmesi planlanıyor.

ETS 2 Coaches DLC ile entegre çalışması beklenen bu sistem sayesinde oyuncular:

Otogarlar arasında yolcu taşıyabilecek

Türkiye şehirleri arasında sefer düzenleyebilecek

Daha kapsamlı bir simülasyon deneyimi yaşayacak

ETS 2 TÜRKİYE DLC NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye harita genişlemesinin 2028 yılında çıkış yapmasının beklendiği ifade ediliyor. Ancak resmi çıkış tarihi henüz açıklanmış değil.

Geliştirici ekibin her yıl yeni bir harita DLC’si yayınlama stratejisi doğrultusunda ilerlemesi, bu tahmini destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

OYUNCULAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye DLC’si, özellikle Türkiye’deki oyuncular için daha kişisel ve gerçekçi bir deneyim sunacak. Yerel tabelalar, mimari yapılar ve yol detayları, oyunun atmosferini önemli ölçüde zenginleştirecek.

ÖZET BİLGİLER TABLOSU

Başlık Bilgi Geliştirici SCS Software Beklenen Çıkış 2028 Yeni Özellik Otobüs sürüşü (planlanıyor) Beklenen Bölgeler Marmara, Ege ve Anadolu Kesin Şehir Listesi Henüz açıklanmadı

ETS 2 Türkiye DLC’si ne zaman çıkacak?

2028 yılında çıkması bekleniyor, ancak resmi tarih henüz açıklanmadı.

Türkiye DLC’sinde hangi şehirler olacak?

Henüz kesin liste yok, ancak Anadolu’dan birçok şehrin eklenmesi bekleniyor.

Çanakkale oyunda olacak mı?

Paylaşılan görüntüler Çanakkale ve çevresine işaret ediyor.

Otobüs sürüşü olacak mı?

Yeni DLC ile otobüsle yolcu taşımacılığı özelliğinin gelmesi planlanıyor.

Türkiye DLC’si hangi bölgeleri kapsayacak?

Marmara, Ege ve Anadolu bölgelerinin dahil edilmesi bekleniyor.