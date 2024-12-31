EÜAŞ şirketlerden alacaklarını zamanında tahsil edemiyor

Yurttaş elektrik faturalarında gecikmesi ile kesintilerle uğraşırken EÜAŞ tarafından bazı elektrik dağıtım şirketlerine satılan elektrik bedelinin zamanında tahsil edilemediği tespit edildi.

Elektrik Üretim AŞ’ye ilişkin Sayıştay denetim raporunda yapılan incelemelerde, EÜAŞ tarafından elektrik enerjisi satılan bazı elektrik dağıtım şirketlerinden olan aylık alacakların gecikmeli olarak genellikle bir-iki aylık dönemler sonrasında tahsil edilebildiği tespit edildi.

Şirket’in 2023 yılı içerisinde önemli miktarda finansman gideri olduğu düşünüldüğünde EÜAŞ’ın uyguladığı gecikme zammı oranının piyasa faizlerinin altında kaldığı, özellikle yılın son çeyreğinde kullanılan krediler için borçlu dağıtım şirketlerinin finansman yükünün EÜAŞ tarafından üstlenilmesi sonucunu ve riskini oluşturduğu değerlendirildi.