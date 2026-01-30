EÜ’DE mobbing iddiaları: Dokunulmazlık zırhı

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi’nde Halkla İlişkiler Bölüm Sekreteri olarak görev yapan S.B.; "Kamu Görevlisine Yönelik Sistematik Mobbing, Nüfuz İstismarı, Sürgün Tehdidi, Ağır İftira, Hiyerarşi İhlali ve Kurumsal Usulsüzlükler" başlıklarıyla 14 Ocak’ta EÜ Rektörlüğüne şikâyet dilekçesi sundu. Söz konusu dilekçede, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin’in MHP’li oluşunu “dokunulmazlık” ve “tehdit” aracı olarak kullandığı ve fakültede “korku imparatorluğu” kurduğu iddiaları yer aldı.

GEREKÇESİZ GÖREVLENDİRME

S.B. dilekçesinde, Reklamcılık Bölüm Sekreteri tarafından sistematik olarak mobbinge maruz kaldığını, bunu üstlerine ve son olarak Dekan Gültekin’e bildirdiğini, Gültekin’in “Onu gönderemem, bana zamanında çok laf getirdi, onunla dedikodu yapmayı seviyorum” şeklinde yanıt verdiğini öne sürdü. Mesai Usulsüzlükleri ve Sürgün Tehdidi başlığı altında ise, Dekan Gültekin’in Fakülte Sekreterine kendisi hakkında “sürgün” talimatı verdiğini, Fakülte Sekreterinin Sendika Başkanına S.B’nin çalışmalarından memnun olduğunu ancak baskı altında kaldığını ifade ettiği iddiaları yer aldı. Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de dilekçe gönderen S.B. dilekçesinde, “Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin; Zatıâliniz ile çektirdiği fotoğrafları ve Ankara ziyaretlerini, fakülte içerisinde bir ‘dokunulmazlık zırhı’ ve baskı aracı olarak kullanmaktadır” ifadelerine yer verdi. Şikâyetini geri çekmesi için Dekanlık tarafından baskı yapıldığını iddia eden S.B., 17 Ocak’ta söz konusu baskı ile ilgili Rektörlüğe bir dilekçe daha sunarak soruşturma başlatılmasını talep etti. Ege Üniversitesi Rektörlüğü, İletişim Fakültesinde yaşanan mobbing iddialarının ardından 23 Ocak’ta inceleme başlattı.

S.B, EÜ Rektörlüğü’nün 24 Aralık 2025’te üniversitenin tüm birimlerine, görevli öğretim elemanları ve diğer personellerin görev yerlerinin değiştirilmesi veya yeni görevler verilmesi şeklindeki iş ve işlemlerin “somutlaştırılmamış gerekçe” gösterilmeden veya kişinin kendi rızası olmadan yapılmamasını bildiren yazı gönderdiğini, buna rağmen 16 Ocak 2026 tarihinde İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin kendisini başka bir bölüme görevlendirdiğini kaydetti.

‘ZOR AYAKTA DURUYORUM’

Uğradığı mobbing sonucu ruh sağlığının bozulduğunu belirten S.B., psikolojik tedavi almaya başladı. Yetiştirme yurdunda büyüdüğünü, eşini 17 yıl önce kaybettiğini ve kendisini hayata bağlayan en önemli unsurlardan birinin işi olduğunu ifade eden S.B. “İşimi yaparken her şeyi unutuyordum, çok iyi hissediyordum, öğrencilerimin işlerine çözüm odaklı yaklaşmayı, onlarla diyalog kurmayı, hocalarımın işlerini en iyi şekilde yapmayı hep çok sevdim. Sırf işimi iyi yapıyorum diye, çalışmaktan kaçınan insanların bana uyguladığı mobbinge önlem alınmaması durumu daha da büyüttü. Psikolojim darmadağın oldu, ilaçlarla ayakta duruyorum” diye konuştu.

S.B. konu ile ilgili 19 Ocak’ta Savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

∗∗∗

GÜLTEKİN KİMDİR?

2016-2017 yıllarında Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Gültekin, 2019 yılından bu yana Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi’nde dekan olarak görev yapıyordu. Prof. Dr. Gültekin’in sosyal medya hesaplarındaki profil resimlerinde ise Devlet Bahçeli’yle beraber çekildiği fotoğraflar yer alıyor. Prof. Dr. Gültekin’in Devlet Bahçeli hakkında beş tane kitabı bulunuyor.