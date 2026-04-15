Eugenio Barba ve Julia Varley Atlas’ta buluşuyor

Atlas Performans Akademisi, çağdaş tiyatronun iki önemli ismini İstanbul’da bir araya getiriyor. Odin Tiyatrosu’nun kurucusu Eugenio Barba ve topluluğun oyuncularından Julia Varley, 19 Nisan Pazar günü Alan Kadıköy’de düzenlenecek etkinlik kapsamında atölye ve masterclass gerçekleştirecek.

Uluslararası tiyatro düşüncesinde önemli bir yere sahip olan Barba ve Varley’in katılımıyla düzenlenen program, Türkiye’de tiyatro alanında çalışan ve üretim yapan isimleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Barba’nın tiyatro antropolojisi ve oyuncu dramaturjisi üzerine geliştirdiği yaklaşım ile Varley’in Odin Tiyatrosu’ndaki uzun yıllara dayanan deneyimi, buluşmayı hem teorik hem de pratik açıdan öne çıkarıyor.

Programın ilk ayağını, Julia Varley’in yürüteceği “The Echo of Silence | Vokal Dramaturji Atölyesi” oluşturuyor. Atölye; fiziksel ve vokal aksiyonun eşzamanlılığına, konuşma sesi ile şarkı sesi arasındaki geçişlere ve metin–aksiyon ilişkisine odaklanıyor. Solo ve koro çalışmaları üzerinden sesin mekândaki dolaşımı ve ortak duyumsama biçimleri de ele alınacak. Sınırlı kontenjanla gerçekleşecek etkinliğe başvuru detayları Atlas Performans Akademisi’nin dijital kanallarında yer alıyor.

Programın ikinci bölümünde ise Eugenio Barba ve Julia Varley’in birlikte gerçekleştireceği masterclass bulunuyor. Bu bölümde performansın örgütlenme biçimleri ve sahne sanatlarının temel prensipleri, teorik ve uygulamalı bir çerçevede ele alınacak. Gündelik ve gündelik-dışı teknikler, hareket–eylem ilişkisi, statik ve dinamik hareketsizlik, mekân ve zamanda enerji kullanımı, montaj ile yönetmen ve oyuncu dramaturjisi gibi başlıklar, çalışmanın odak noktaları arasında yer alıyor.

Atlas Performans Akademisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlik, İstanbul’da çağdaş tiyatro pratiği açısından önemli bir buluşma olarak öne çıkıyor.